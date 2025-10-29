Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 19:03

Офицер ВСУ приказал солдатам сдаться в плен после получения агитационной листовки

Старший лейтенант ВСУ Александр Сергиенко принял решение отказаться от сопротивления после обнаружения агитационного материала с предложением сдачи в плен. Листовку экс-командир 159-й отдельной механизированной бригады обнаружил на позициях украинцев в Сумской области и показал её подчинённым. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Пережив штурм российских войск и последовавший за ним стрелковый бой, на следующий день Сергиенко понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Он объявил о своём решении сдаться остальным солдатам.

«Мы вышли без оружия и без защиты и последовали за ними. (...) Взяли в плен благополучно», — рассказал лейтенант ВСУ.

Медведчук призвал бойцов ВСУ подумать о своих жизнях и сложить оружие
Медведчук призвал бойцов ВСУ подумать о своих жизнях и сложить оружие

Ранее пленный ВСУ рассказал, что на украинских полигонах новобранцев могут расстрелять за попытку побега. По его словам, инструкторы открыто предупреждают о таких расправах. Мужчина также отметил, что случаи жестокого обращения и запугивания на полигонах не редкость, а страх перед командованием удерживает многих от попыток покинуть часть.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Северный ветер

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar