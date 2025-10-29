Офицер ВСУ приказал солдатам сдаться в плен после получения агитационной листовки

Старший лейтенант ВСУ Александр Сергиенко принял решение отказаться от сопротивления после обнаружения агитационного материала с предложением сдачи в плен. Листовку экс-командир 159-й отдельной механизированной бригады обнаружил на позициях украинцев в Сумской области и показал её подчинённым. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Пережив штурм российских войск и последовавший за ним стрелковый бой, на следующий день Сергиенко понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Он объявил о своём решении сдаться остальным солдатам.

«Мы вышли без оружия и без защиты и последовали за ними. (...) Взяли в плен благополучно», — рассказал лейтенант ВСУ.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что на украинских полигонах новобранцев могут расстрелять за попытку побега. По его словам, инструкторы открыто предупреждают о таких расправах. Мужчина также отметил, что случаи жестокого обращения и запугивания на полигонах не редкость, а страх перед командованием удерживает многих от попыток покинуть часть.