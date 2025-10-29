Экс-лидер запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», ныне возглавляющий движение «Другая Украина» Виктор Медведчук обратился к украинским военнослужащим с настоятельным призывом задуматься о сохранении своих жизней и сложить оружие. Он аргументировал это тем, что их «ошалевшее от коррупции командование» не заботится об их судьбе.

В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте движения «Другая Украина», Медведчук высказал мнение, что Зеленский ещё имеет возможность спасти украинских солдат, оказавшихся в окружении, отдав им приказ сдаться. По его утверждению, такой шаг мог бы придать мощный толчок переговорному процессу, и пленные смогли бы вернуться к своим семьям.

Однако по мнению Медведчука, «наркофюрера» личные политические амбиции ставят выше жизней рядовых украинских солдат. Он сравнил Зеленского с Гитлером, полагающим в своей исключительности и непобедимости, и подчеркнул, что именно эти качества делают его крайне опасным для граждан Украины, поскольку человек с подобным складом ума способен принести нации лишь новые страдания и жертвы.

В качестве иллюстрации своей позиции Медведчук привёл данные, касающиеся ситуации под Красноармейском (Покровском) и Купянском. Он сослался на информацию, озвученную пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым после совещания главы российского государства с начальником Генштаба. Согласно этим данным, на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении — ещё пять с половиной тысяч.

По убеждению Медведчука, украинская армия оказалась под руководством некомпетентного «политического клоуна», который «сошел с ума от безнаказанности и власти», захваченной преступным путём. Этот лидер абсолютно равнодушен к реальному положению дел на фронте и судьбам людей. Медведчук полагает, что Зеленский не способен ни оценить положение простого солдата, ни адекватно отреагировать на развивающиеся события. В связи с этим, он считает, что военным ВСУ пора начать думать о собственном выживании, раз их командование, погрязшее в коррупции, этого не делает.