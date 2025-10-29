Учёные рассказали, где можно будет увидеть полярное сияние в среду

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в среду над северо-западными регионами России ожидаются полярные сияния. Наиболее высоки шансы увидеть сияние в Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми. Возможно, оно будет видно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А вот в центральной России наблюдения пока невозможны.

«На фоне наблюдающейся второй день подряд умеренной геомагнитной нестабильности, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний», — уточнила пресс-служба Лаборатории.

Специалисты уточнили, что в данном случае полярное сияние не связано с магнитной бурей. Полярный овал сформировался без её влияния, а геомагнитная обстановка остаётся в основном спокойной. Однако риск возникновения бурь сохранится ещё около суток.

Ранее в Петербурге северное сияние засняли с высоты Лахта Центра. Многофункциональный комплекс смог заснять на наружные камеры удивительные кадры северного сияния над городом. Высота небоскрёба — 462 метра, с него прекрасно видно яркие всполохи в ночном небе.