Северное сияние озарило небо сразу над несколькими российскими регионами

Северное сияние было зафиксировано в ночном небе над территорией России. По сообщениям очевидцев, небесное свечение наблюдалось одновременно в нескольких регионах, от Карелии до Московской области.

Наиболее яркая картина сложилась в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Карелии. Там, как сообщают жители, полярное сияние было настолько интенсивным, что его было видно невооружëнным глазом.

Северное сияние над Ленинградской областью. Видео © Telegram / АстроФотоБолото

Ранее учёные сообщили о пяти вспышках класса М на Солнце. Геомагнитные возмущения могут повлиять на работу энергосистем и навигационного оборудования, а также расширить географию наблюдения полярных сияний.