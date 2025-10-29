Россия и США
29 октября, 19:56

Грушко: Угрозы Бельгии Москве являются проявлением «военного психоза»

Обложка © Telegram / МИД России

В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза». Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя слова министра обороны Бельгии о возможности «стереть Москву с лица земли».

«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику. Ознакомился с его высказыванием. Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошёл вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьёзно это невозможно комментировать», — цитирует Грушко РБК.

Он добавил, что европейские дипломаты «поняли сигнал» России после испытаний ракетного комплекса «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Сигнал ясно дал понять профессионалам: у РФ есть необходимые средства, возможности и воля, чтобы твёрдо обеспечить свою оборону и безопасность.

Напомним, министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил угрозы в адрес Москвы, заявив о намерении «стереть её с карты мира». Российское посольство в Бельгии охарактеризовало высказывания чиновника как провокационные и безответственные, оторванные от реальности и абсурдные. Дипломаты призвали европейскую общественность осознать, что реальную угрозу европейскому континенту представляют именно подобные политики.

