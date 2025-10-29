Россия и США
29 октября, 20:22

На Западе считают, что Россия не пойдёт на прекращение огня до переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российская Федерация не будет соглашаться на незамедлительное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам. Такой точкой зрения поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос у себя на странице в соцсети X.

«Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи», — говорится в сообщении.

По словам Эпископоса, российская сторона не согласится на безоговорочное прекращение огня, но это не означает, что она не готова к урегулированию конфликта путём переговоров.

«Законная цель для ВС России»: В Совфеде предупредили Францию о рисках размещения войск на Украине
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свою оценку перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, отметив значительный прогресс в направлении достижения мира. Он сообщил, что всего полгода назад его убеждение заключалось в том, что боевые действия будут продолжаться бесконечно: тогда он предполагал, что конфликт может затянуться на пятнадцать лет. Однако по его словам, уже месяц назад он начал отмечать «невероятный прогресс» на пути к мирному разрешению ситуации.

Виталий Приходько
