На Западе считают, что Россия не пойдёт на прекращение огня до переговоров

Российская Федерация не будет соглашаться на незамедлительное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам. Такой точкой зрения поделился эксперт по международной безопасности Марк Эпископос у себя на странице в соцсети X.

«Готовность к окончательному мирному соглашению, которое президент США Дональд Трамп обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи», — говорится в сообщении.

По словам Эпископоса, российская сторона не согласится на безоговорочное прекращение огня, но это не означает, что она не готова к урегулированию конфликта путём переговоров.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс пересмотрел свою оценку перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, отметив значительный прогресс в направлении достижения мира. Он сообщил, что всего полгода назад его убеждение заключалось в том, что боевые действия будут продолжаться бесконечно: тогда он предполагал, что конфликт может затянуться на пятнадцать лет. Однако по его словам, уже месяц назад он начал отмечать «невероятный прогресс» на пути к мирному разрешению ситуации.