Главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине из-за личной финансовой выгоды. Такое мнение выразил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X. Высокопоставленный чиновник полагает, что бывший комик обогащается за счёт западных средств.

По словам Прауда, Зеленский отличается от своих предшественников тем, что имеет значительный «денежный резерв», доступный его окружению, сформированный за счёт западных налогоплательщиков.

«Говоря о коррупции, единственным отличием Зеленского от предыдущих украинских президентов является наличие значительного денежного резерва, доступного его коррумпированным приближённым. Этот резерв сформировался благодаря крупным поступлениям от западных налогоплательщиков. Война на Украине стала крупным бизнесом. Какой смысл её останавливать?» — отметил он.

Прауд подчеркнул, что в настоящее время конфликт на Украине превратился в прибыльное дело, и у Зеленского нет стимула его прекращать.

Ранее сообщалось, что на этой неделе состоятся переговоры между представителями Украины и Евросоюза. Во время встречи стороны обсудят детали плана по урегулированию конфликта, о чём заявил Владимир Зеленский после встречи с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Давидом ван Вилом. Предполагается, что план станет основой для дальнейших дипломатических шагов. По словам экс-комика, возобновить агрессию после прекращения огня будет очень сложно, если будут существовать сильные гарантии безопасности.