Водоём Шимозеро неожиданно исчез в Вологодской области

Шимозеро, расположенное в Вологодской области, внезапно исчезло. Об этом сообщает издание «Родина». Вода из водоёма площадью около восьми квадратных километров ушла в образовавшуюся воронку.

Шимозеро относится к карстовым озёрам, которые периодически исчезают, в связи с тем, что на дне озера протекает ручей, называемый Чёрной Ямой. Это не первое исчезновение, и гидрологи занимаются изучением этого явления.

«Раньше в тех местах было много вепсских деревень, но в середине прошлого века приняли решение их ликвидировать как неперспективные населённые пункты. В этих местах мы поставили несколько информационных табличек в память о деревнях, которые стояли в окрестностях Шимозера», — рассказал Максим Титов, занимающийся данным проектом с «Оренженско-Гонгинской краеведческой миссией».

Исчезновение Шимозера является уникальным природным явлением, которое привлекает внимание геологов и экологов.

