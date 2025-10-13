В Минэкологии Казахстана оправдали скандальное купание Дурова в запретном озере
Обложка © Telegram / Код Дурова
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не нарушил закон, искупавшись в озере нацпарка в Алма-Атинской области. К такому выводу пришло министерство экологии Казахстана после проведения служебного расследования.
В ведомстве пояснили, что на берегу озера Кольсай отсутствовали знаки, запрещающие купание. В пресс-службе Минэкологии республики добавили, что ситуация была непреднамеренной и не нанесла ущерба экологической устойчивости территории.
«По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание. В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается», — говорится в сообщении.
Напомним, казахстанские правоохранительные органы отреагировали на инцидент с купанием Павла Дурова в охраняемом Кольсайском озере, где купание строго запрещено и карается штрафом в размере около 40 тысяч тенге. Материалы по факту правонарушения, которое было зафиксировано на видео после визита бизнесмена в школу IQanat High School, зарегистрированы в МВД и переданы в министерство экологии для дальнейшего рассмотрения.
