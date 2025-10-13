Валдайский форум
13 октября, 08:29

МВД Казахстана заинтересовалось купанием Дурова в охраняемом Кольсайском озере

Обложка © Telegram / Код Дурова

В Казахстане полиция отреагировала на инцидент с купанием Павла Дурова в Кольсайском озере, находящемся под охраной. Материалы дела были зарегистрированы в МВД и переданы в министерство экологии, которое уполномочено рассматривать подобные правонарушения. Об этом сообщил глава комитета административной полиции Алексей Милюк.

Павел Дуров поплавал в охраняемом Кольсайском озере. Видео © Telegram / Код Дурова

«Что касается купания в запрещённой зоне, это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям министерства экологии», — заявил Милюк, слова которого передаёт портал Zakon.kz.

«Надо»: Дуров объяснил, зачем залез в водоём нацпарка Казахстана

Напомним, что Павел Дуров посетил Казахстан, где побывал в школе IQanat High School и пообщался с её учениками. После этого в Сети появилось видео, на котором бизнесмен запечатлён полуобнажённым выходящим из озера. При этом купание в этом водоёме строго запрещено и может повлечь за собой штраф в размере 39 320 тенге (5,9 тысячи рублей).

