МВД Казахстана заинтересовалось купанием Дурова в охраняемом Кольсайском озере

В Казахстане полиция отреагировала на инцидент с купанием Павла Дурова в Кольсайском озере, находящемся под охраной. Материалы дела были зарегистрированы в МВД и переданы в министерство экологии, которое уполномочено рассматривать подобные правонарушения. Об этом сообщил глава комитета административной полиции Алексей Милюк.

Павел Дуров поплавал в охраняемом Кольсайском озере. Видео © Telegram / Код Дурова

«Что касается купания в запрещённой зоне, — это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям министерства экологии», — заявил Милюк, слова которого передаёт портал Zakon.kz.