Появление интереса к неоязычеству сопровождается обращением части общества к символике «древних корней». Так прокомментировал решение экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской изменить имя на Радведу врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой «Взгляд».

«Смена имени или фамилии — это личное дело любого взрослого человека. Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или не интересна, или опасна», — сказал психотерапевт.

По словам эксперта, среди публичных и творческих персон изменение имени или псевдонима нередко становится частью обновления имиджа. Такой шаг, по мнению специалиста, не всегда отражает глубокие психологические трансформации — он может быть продиктован желанием по-новому выстроить собственный образ.

Напомним, Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Ранее она заявляла, что могла сменить имя ради безопасности после серии покушений и угроз со стороны украинских радикалов. Кроме того, по её словам, она знает цену миру и безопасности, потому что видела преступления украинского режима своими глазами и пережила их лично.