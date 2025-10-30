Россиянам рассказали, в какую сумму обойдутся прибавки к пенсии для 70-летних

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий ввести прогрессивную шкалу доплат к пенсиям для граждан старше 70 лет. Об этом сообщает аif.ru со ссылкой на экспертное мнение Михаила Дорофеева, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Законопроект предусматривает увеличение фиксированной выплаты (ФВ) на 100% для 70-летних юбиляров и инвалидов первой группы, на 200% — для 80-летних россиян и на 300% — для 90-летних. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью создания единых условий для всех граждан старших возрастов.

«Сегодня в России фиксированную выплату к страховой пенсии увеличивают вдвое, когда человеку исполняется 80 лет или его признают инвалидом первой группы. При этом расчёт пенсии по-прежнему происходит с учётом пенсионных баллов, различных надбавок, стажа и условий работы... Однако предложенные меры, призванные преодолеть неравенство, не совсем вписываются в концепцию адресности. Ведь получается, те, кто трудился, работал на вредном производстве или в опасных условиях, получат те же права, что и те, кто страховую пенсию себе попросту не заработал», — заявил Дорофеев.

По мнению эксперта, реализация данного законопроекта может потребовать значительных финансовых ресурсов. По предварительным подсчётам, дополнительные выплаты могут обойтись бюджету в 1,4 триллиона рублей в год.

Ранее сообщалось, что средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в России в 2026 году, по предварительным оценкам, превысит 27 тысяч рублей. По состоянию на 1 июля 2025 года, средний размер начисленной страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. После индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля.