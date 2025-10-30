В Судане произошло нападение на медицинское учреждение, в результате которого погибли сотни людей. Как сообщает немецкое издание Bild, боевики суданского формирования «Силы быстрой поддержки» штурмом захватили здание родильного дома, после чего уничтожили медицинский персонал и пациентов. Предварительные данные свидетельствуют о гибели не менее 460 человек.

Инцидент произошёл в «Саудовском родильном доме», расположенном в городе Аль-Фашир, который находится в штате Северный Дарфур. Захват медицинского учреждения стал возможен после полутора лет активных боевых действий между незаконными вооружёнными формированиями и правительственными войсками, в ходе которых боевики установили контроль над Северным Дарфуром. По информации суданских медицинских источников, после захвата Аль-Фашира были убиты не менее 1500 мирных жителей, не имевших оружия.

Согласно статистическим данным, текущий год отмечен 49 нападениями на объекты здравоохранения в Судане, что привело к гибели около 966 человек. Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о 185 атаках на медицинские учреждения за последние восемнадцать месяцев. Эти нападения повлекли за собой смерть 1204 человек и ранения 416 гражданских лиц.

