В МВД рассказали, что мошенники всё чаще используют фейковые аккаунты начальства

Рост числа случаев мошенничества с использованием поддельных аккаунтов руководителей и дипфейк-технологий зафиксировали в России. Об этом сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники, представляясь должностными лицами, пытаются выманить деньги у граждан, играя на их доверии к власти и опасениях перед проверками. В МВД отмечают использование тактики «обратного действия», когда жертва сама инициирует контакт с мошенниками. Кроме того, практикуется взлом аккаунтов руководителей для рассылки «срочных поручений». Особую тревогу вызывает рост числа случаев мошенничества в отношении подростков, когда злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений.

«Цель — выманить средства, эксплуатируя доверие к власти и страх перед внеплановой проверкой», — рассказали в ведомстве.

Для большей убедительности мошенники используют дипфейки, в том числе во время видеозвонков с имитацией плохого соединения. Схемы с «безопасными счетами», предлагаемыми «представителями банка» или «налоговой», остаются популярными.

Ранее сообщалось, что в преддверии сезона распродаж злоумышленники сместили фокус с массового создания поддельных сайтов на точечное распространение вредоносных ссылок. Динамика выявления фишинговых доменов демонстрирует волнообразный характер с пиками, достигающими 20% прироста в отдельные недели. Наиболее часто встречаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под страницы розыгрышей призов. Также отмечаются атаки через взломанные аккаунты блогеров-миллионников, эксплуатирующие доверие их подписчиков. Помимо потребителей, бизнес также страдает от мошеннических действий, в частности, от фрода, связанного со злоупотреблением программами лояльности.