Мужчина сломал шею, ударившись мизинцем о стул, но вскоре был даже рад этому

Житель Великобритании столкнулся с необычным медицинским случаем, когда незначительная бытовая травма позволила выявить серьёзное онкологическое заболевание. 62-летний Пол Энглисс первоначально связывал постоянные боли в спине с возрастными изменениями, однако ситуация приобрела неожиданный поворот после того, как он задел мизинцем ноги ножку стула. Об этом передаёт kp.ru.

Как рассказал сам пострадавший, удар привёл к перелому третьего шейного позвонка и временному параличу. Прибывшие на вызов медики не сразу распознали серьёзность травмы — они провели стандартный осмотр и рекомендовали обратиться к терапевту. С переломом шеи мужчина ходил несколько дней до момента прохождения магнитно-резонансной томографии.

После комплексного обследования пациенту установили шейный корсет и сообщили о подозрении на миелому — редкую форму рака крови, поражающую костные ткани. Как пояснил Пол, именно это заболевание сделало его кости настолько хрупкими, что даже незначительное воздействие привело к серьёзному перелому.

Ранее в Казани 50-летняя женщина случайно проглотила зубной протез, но понадеялась, что он выйдет сам. Однако через неделю инородный предмет плотно застрял в месте перехода тонкой кишки в толстую, после чего пострадавшей всё же пришлось обратиться к врачам. С анестезией процесс удаления прошёл безболезненно.