Фокусник Амаяк Акопян рассказал, какую пенсию он получает

Известный российский иллюзионист Амаяк Акопян, удостоенный звания заслуженного артиста России, рассказал, какую пенсию он получает. Об этом передаёт «Газета.ru».

Артист отметил, что удовлетворён суммой выплат, которые он регулярно получает от государства. По его словам, после присвоения почётного звания размер пенсионного содержания значительно увеличился и теперь составляет около 60 тысяч рублей.

«До звания заслуженного артиста была маленькая, совсем крошечная, на неё вообще жить не смог бы», — сообщил он.

Акопян добавил, что в современных экономических условиях прожить исключительно на пенсионные начисления практически нереально. Он сослался на примеры своих коллег-артистов, которые испытывают серьёзные финансовые трудности и с большим трудом сводят концы с концами.

«На одну пенсию жить — это очень скромно», — заключил артист.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров в свои 65 лет получает пенсию в 40 тысяч рублей. Он абсолютно доволен таким размером выплат и считает начисления справедливыми. При этом Дибров признался, что много работает, чтобы обеспечить своим детям достойный уровень жизни.