Социально-демократическая партия «Демократы-66» (D66) получила 27 мандатов в нижней палате парламента Нидерландов, заняв первое место. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на экзитполы Ipsos I&O.

На втором месте с 25 мандатами оказалась крайне правая «Партия свободы», третью позицию заняла праволиберальная «Народная партия за свободу и демократию» — 23 мандата. «Зелёные левые — Партия труда» получили 20 мест, «Христианско-демократический призыв» — 19. Консервативные либералы «JA21» обрели девять мандатов, крайне правая «Форум за демократию» — шесть.

Ранее на парламентских выборах в Аргентине правящая партия «Свобода наступает» одержала победу, набрав более 40% голосов. Партия продемонстрировала сильные результаты в ряде крупных провинций. В то же время, выборы характеризовались низкой активностью избирателей: почти треть населения не приняла участие в голосовании.