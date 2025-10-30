Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 00:04

«Демократы 66» получили наибольшее число мандатов в Нидерландах

Лидер партии D66 Роб Йеттен. Обложка © X / Rob Jetten

Социально-демократическая партия «Демократы-66» (D66) получила 27 мандатов в нижней палате парламента Нидерландов, заняв первое место. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на экзитполы Ipsos I&O.

На втором месте с 25 мандатами оказалась крайне правая «Партия свободы», третью позицию заняла праволиберальная «Народная партия за свободу и демократию» — 23 мандата. «Зелёные левые — Партия труда» получили 20 мест, «Христианско-демократический призыв» — 19. Консервативные либералы «JA21» обрели девять мандатов, крайне правая «Форум за демократию» — шесть.

Ранее на парламентских выборах в Аргентине правящая партия «Свобода наступает» одержала победу, набрав более 40% голосов. Партия продемонстрировала сильные результаты в ряде крупных провинций. В то же время, выборы характеризовались низкой активностью избирателей: почти треть населения не приняла участие в голосовании.

Тимур Хингеев
