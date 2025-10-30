Стало известно, сколько молодых людей выехали с Украины за два месяца

За два месяца после смягчения правил выезда с Украины около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с Польшей. Об этом сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на данные польской пограничной службы.

«Польская погранстража заявила, что 99 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу — основной маршрут для выезда из страны — с тех пор, как в конце августа были смягчены правила, призванные гарантировать, что у Киева будет достаточно солдат», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что с января по август в Польшу въехали около 45,3 тысячи украинских мужчин указанной возрастной категории. Ранее министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщал о выезде из страны с 2022 года около 1,7 миллиона молодых людей. По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона человек. В некоторых регионах наблюдается отток населения, особенно среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что ежедневно около 50 украинцев пытаются нелегально пересечь границу с Румынией, чтобы избежать мобилизации. Для многих это становится единственной возможностью спасти свою жизнь и свободу, однако путь сопряжён с огромными рисками и финансовыми затратами. Чтобы добраться до границы, люди готовы платить около 10 тысяч долларов, а переправа через реку Тису обходится ещё в 7 тысяч. Другие выбирают более опасный путь через горы и леса, заплатив около 8 тысяч долларов, что увеличивает риск задержания или нападения диких животных. Кураторы, в основном бывшие военные, организуют эти маршруты, готовят группы из нескольких человек и следят за обстановкой на границе, но, несмотря на это, сотни людей ежемесячно гибнут при попытке пересечь границу.