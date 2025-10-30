Ураган «Мелисса» стал причиной гибели четырёх человек на Ямайке

На Ямайке в приходе Сент-Элизабет в результате сильного дождя и ветра, вызванных ураганом «Мелисса», погибли как минимум четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Об этом пишет издание Jamaica Observer.

«Их обнаружили после того, как они были смыты наводнением, вызванным ураганом. По всем признакам, эти люди являются прямыми жертвами урагана, и я надеюсь, что больше не будет погибших. Давайте все будем осторожны и сделаем всё возможное, чтобы больше никто не погиб», — сообщил министр местного самоуправления и развития общин Десмонд Маккензи.

По его словам, более 25 тысяч жителей остаются в убежищах. Власти решили не сворачивать работу укрытий, пока не завершится оценка разрушений.

Ранее Ямайка была объявлена зоной бедствия в связи с обрушившимся ураганом. По словам премьер-министра государства, это решение позволит правительству использовать дополнительные инструменты для реагирования на стихийное бедствие и защиты населения. Одновременно с этим правительство продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен на товары первой необходимости.