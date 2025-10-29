Бушующий в Карибском бассейне ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет

Ураган «Мелисса», прошедший над территориями Ямайки и Кубы, признан самым сильным среди тех, которые достигли побережья за последние 90 лет. Этот шторм установил новую отметку мощности на уровне урагана, поразившего территорию Флориды в 1935 году, известному как Ураган Дня труда. Его скорость тоже достигала порядка 300 км/ч.

Первоначально «Мелисса» классифицировалась как ураган третьей степени опасности по международной шкале Саффира-Симпсона, однако по мере продвижения к берегам Кубы её интенсивность возросла до уровня четвёртой категории. По состоянию на последний отчёт Национального центра наблюдения за ураганами США (NHC), именно провинция Сантьяго-де-Куба стала местом удара стихии, сопровождавшегося максимальным ветром примерно в 195 км/ч.