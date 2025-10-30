Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную подлодку в Филадельфии
Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную подводную лодку (АПЛ) на территории Соединённых Штатов.
«Южная Корея будет строить свои атомные подводные лодки на верфях Филадельфии, прямо здесь, в старых добрых США. Судостроение в нашей стране скоро начнёт активно развиваться. Будьте в курсе», — написал республиканец в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что Республика Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов в обмен на сокращение таможенных пошлин США, власти Кореи также будут покупать нефть и газ «в огромных количествах». Американский президент разрешил Сеулу построить атомную подводную лодку взамен устаревших дизельных моделей.
