Россиянам рассказали о повышении пенсий с января 2026 года

В следующем году увеличение пенсионных выплат для различных категорий россиян будет происходить в несколько этапов. Как сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, получатели страховых пенсий получат прибавку с 1 января, затем с 1 апреля повысят социальные пенсии, а с 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур, по её словам, получат увеличение денежного содержания с 1 октября. Об этом передаёт РИА «Новости».

Специалист уточнила, что индексация страховых пенсий запланирована на 7,6%. При этом она добавила, что если инфляция по итогам 2025 года превысит этот показатель, то кабинет министров вправе принять решение о дополнительном повышении, как это уже происходило в начале 2025 года.

Также Подольская проинформировала о предстоящем повышении социальных пенсий на 6,8% в апреле. На этот вид государственной поддержки могут рассчитывать граждане, не набравшие необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Эксперт отметила, что для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, с 1 августа будет выполнен автоматический перерасчёт. Величина доплаты в каждом случае является персональной и определяется количеством накопленных за предыдущий год пенсионных баллов, однако к зачёту допускается не более трёх баллов за год.

«Индексация пенсий военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств привязаны к индексации должностных окладов военнослужащих и ежегодно проводится с 1 октября», — заключила Подольская.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий ввести прогрессивную шкалу доплат к пенсиям для граждан старше 70 лет. По словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Михаила Дорофеева, инициатива предполагает увеличение фиксированной выплаты (ФВ) на 100% для 70-летних юбиляров и инвалидов первой группы, на 200% — для 80-летних россиян и на 300% — для 90-летних.