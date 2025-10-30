План «Ковёр» действует над районами Пензенской области и аэропортом Череповца

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Череповца. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своём Telegram-канале о введении плана «Ковёр» на территории ряда районов региона. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полтов.

«Над рядом районов области введён план «Ковёр», — написал Мельниченко.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, число сбитых дронов возросло до 6. Очевидцы рассказали, что слышали три взрыва в подмосковной Коломне. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.