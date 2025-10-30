«Культ смерти и мрака»: В России предложили штрафовать за пропаганду Хэллоуина

В России предложили ввести административную ответственность для кафе, баров и торговых сетей, использующих атрибутику Хэллоуина или проводящих тематические мероприятия. Как рассказал Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, инициатива направлена на укрепление и защиту традиционных ценностей.

«Наш святой долг — оградить наших детей, наше общество от деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака. Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам», — заявил чиновник.

По словам парламентария, действующее законодательство о защите традиционных духовно-нравственных ценностей предусматривает возможность принятия конкретных мер. Он считает необходимым ввести административную ответственность для юридических лиц, использующих в оформлении витрин, рекламе или организации мероприятий символику, связанную с Хэллоуином. Для нарушителей предлагается система предписаний и штрафов.

Иванов уверен, что необходимо просвещать молодёжь о вреде заимствованных праздников. Такие праздники подменяют истинные культурные ориентиры и ослабляют национальную идентичность. Вместо этого, считает депутат, следует уделять внимание отечественным праздникам и традициям, которые укрепляют семью и объединяют общество.

«Предлагаемые меры — это не просто запреты, это последовательная работа по защите нашего культурного суверенитета. Мы обязаны создать среду, в которой подрастающее поколение будет воспитываться на основе ценностей своих предков, а не на пугающих и безнравственных образах, пришедших извне. Это вопрос национальной безопасности и духовного здоровья нации», — заключил собеседник Life.ru.

А ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сторонники Хэллоуина могли бы оформить религиозную группу почитателей «мухоморопоклонников» и проводить праздник в рамках зарегистрированной организации. По его словам, отмечать Хэллоуин без регистрации — это прямое нарушение российского законодательства, так как все религиозные ритуалы должны осуществляться только официально зарегистрированными общинами и организациями.