Россиян ждёт сокращённый рабочий день в субботу

В ноябре россиян ожидает несколько изменений в рабочем графике. Как сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, суббота, 1 ноября, хотя и объявлена рабочим днём, будет сокращена на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, поскольку имеет статус предпраздничного. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днём, но будет сокращённой на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днём», — сообщила эксперт.

Также Подольская добавила, что в начале месяца трудящихся ждёт короткая рабочая неделя продолжительностью всего три дня, которая стартует в среду, 5 ноября. Понедельник, 3 ноября, станет нерабочим днём благодаря упомянутому переносу, а вторник, 4 ноября, является государственным праздником — Днём народного единства.

Ранее Life.ru рассказал, что в следующем году увеличение пенсионных выплат для различных категорий россиян будет происходить в несколько этапов. Так, получатели страховых пенсий получат прибавку с 1 января, затем с 1 апреля повысят социальные пенсии, а с 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур получат увеличение денежного содержания с 1 октября.