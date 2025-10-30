Эксперт назвала ситуации, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

Использование банковской карты для расчётов не всегда безопасно. О ситуациях, когда стоит выбрать другой способ оплаты, в интервью «Прайму» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Эксперт пояснила, что все угрозы при оплате картой делятся на два типа: киберугрозы и технические риски. Киберугрозы — это мошеннические схемы, когда у владельца выманивают реквизиты. Технические риски связаны со считыванием данных с карты с помощью специальных устройств.

Специалист рекомендует никогда не сообщать данные карты и секретные коды, избегать сомнительных ссылок, проверять адреса сайтов и осматривать банкоматы на предмет «лишних» деталей перед снятием денег.

«При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты», — советует Валишвили.

Ранее стало известно, что мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. В самом законодательстве такого понятия как «дистанционный обыск» нет. Законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов. Кроме того, денежные средства при изъятии должны быть надлежащим образом упакованы, а не передаваться курьером.