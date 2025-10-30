Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства

Власти Новой Зеландии расширили санкционный список, включив в него Российский морской регистр судоходства, операторов отечественных портов, а также ряд организаций из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи. Соответствующая информация содержится в материалах Министерства иностранных дел страны. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны», — сказано в рассылке внешнеполитического ведомства.

В министерстве уточнили, что новые ограничения затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физлиц из России, Белоруссии, Ирана и КНДР. По утверждению официальных лиц, эти структуры и граждане связаны с торговлей российскими энергоресурсами.

«В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР», — заключили в МИД Новой Зеландии.

Ранее директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова заявила, что в ближайшие месяцы президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вряд ли будет усиливать санкционное давление на Россию, поскольку в настоящее время он пытается отыграть миротворца. По её словам, санкционная политика Вашингтона остаётся избирательной: корректировки списков компаний будут применяться точечно, что создаёт эффект гибкости, но не меняя фундаментальные рамки действующих ограничений.