В ГД предложили проводить «Спортивные уроки истории» с участием топовых атлетов

В российских школах могут появиться необычные гости — знаменитые спортсмены, которые проведут «Спортивные уроки истории». Этот проект призван мотивировать школьников, привить им любовь к спорту и рассказать о важности патриотизма. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, выступая инициатором проекта, рассказал Life.ru, что такие встречи станут мощным стимулом для ребят.

«Сегодня особенно важно показывать молодёжи живые примеры силы духа, настойчивости и веры в себя. Проект «Спортивные уроки истории» задуман как площадка, где чемпионы и известные спортсмены смогут лично рассказать школьникам о своём пути — о том, как они проходили через трудности, не опускали руки и достигали успеха», — заявил он.

По словам парламентария, эти уроки будут посвящены не только спорту, но и жизни в целом.

«Это не просто уроки о спорте, а уроки о жизни, о характере, о способности преодолевать испытания. Мы хотим, чтобы ребята увидели в спортсменах не только победителей, но и людей, которые своим примером показывают: любые цели достижимы, если есть труд, дисциплина и вера в себя», — подчеркнул чиновник.

Предполагается, что «Спортивные уроки истории» пройдут в формате открытых диалогов и встреч, на которых спортсмены поделятся своими личными историями о преодолении трудностей, расскажут о роли спорта в формировании характера и гражданской ответственности. Цель — показать ученикам, что усердный труд, дисциплина и вера в себя помогают достигать высоких результатов не только на спортивной арене, но и в любой другой сфере.

Хамитов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой поддержать эту инициативу на федеральном уровне.

Ранее Министерство просвещения отклонило предложение о замене традиционных уроков физкультуры компьютерными играми. Однако, как уточнили в ведомстве, совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта ведётся разработка факультативного модуля по этому направлению, решение о включении которого в учебный план будет приниматься каждой школой самостоятельно. Вопрос о введении компьютерных игр в обязательную школьную программу даже не стоит на рассмотрении.