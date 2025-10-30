Работники на удалёнке получают на треть больше, чем офисные сотрудники

В России сотрудники, работающие в дистанционном формате, зарабатывают существенно больше, чем их коллеги в офисе. Согласно расчётам НИУ ВШЭ, финансовая прибавка за удалённый труд может достигать 25–35%. Об этом пишет газета «Известия».

Статистика подтверждает растущий спрос на такой формат работы. Так, за первые девять месяцев текущего года компании опубликовали 745 тысяч вакансий с возможностью трудиться из дома. По данным платформы hh.ru, это на 17% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Как пояснила руководитель Ventra Executive Search Ольга Копылова, работодатели готовы доплачивать за эффективность, поскольку переход на удалённый формат часто ведёт к повышению продуктивности персонала.

С ней согласна генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева, отметившая, что наиболее востребованными и ценными для компаний становятся специалисты, демонстрирующие стабильно высокие результаты вне офиса. Особенно заметна эта тенденция в сфере маркетинга и PR.

Копылова добавила, что рост заработка при переходе на удалённую работу в первую очередь характерен для высококвалифицированных сотрудников. Алексеева, со своей стороны, отмечает, что без предложения возможности удалённой работы конкуренция за лучших специалистов сегодня практически невозможна. Согласно опросу ВЦИОМ, на постоянной основе удалённо трудятся 13% россиян.

Ранее менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании Илона Платонова назвала октябрь лучшим временем для поиска работы. По её словам, в этот период в России фиксируется пиковый рост вакансий и зарплат. Количество вакансий в стране увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом сентября, а предлагаемые зарплаты выросли на 8%.