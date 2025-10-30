Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 03:43

Новые российские авиабомбы с УМПК поражают цели на расстоянии до 200 км

Российские авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут обеспечить поражение целей на дистанции 144-193 км. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.

«Российские Воздушно-космические силы, вероятно, пытаются создать аналог американской системы Joint Direct Attack Munition (JDAM). JDAM превращает «глупые» бомбы в «умные». JDAM — это набор наводящих устройств, который можно использовать с широким спектром обычных бомб, включая боеприпасы весом 907, 453 и 226 кг, для создания управляемой всепогодной бомбы, способной поражать цели с высокой точностью», — написал он.

Согласно обозревателю, дальность подобных бомб не будет эффективной против Киева, Одессы и «критически важной инфраструктуры», зато подойдёт для тактических ударов по передовым позициям и логистическим узлам. Кроме того, истребители, штурмовики и бомбардировщики не участвуют в операциях непосредственно на передовой, а если бомба окажется эффективной, то это даст российским воздушным силам дополнительную возможность для ударов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился на фронт
А ранее военный эксперт заявил, что войска Украины не смогут удержать Купянск, поскольку оказались в полном тактическом окружении. Специалист порекомендовал военнослужащим ВСУ сложить оружие для сохранения собственных жизней. Он выразил твёрдую уверенность в том, что судьба Купянска уже окончательно решена. По его словам, дальнейшее сопротивление является абсолютно бессмысленным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Тимур Хингеев
