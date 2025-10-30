В Госдуме предложили передавать недвижимость коррупционеров бойцам спецоперации
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о передаче конфискованного у коррупционеров имущества, в частности, недвижимости, участникам специальной военной операции (СВО) на безвозмездной основе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование», — считает депутат.
Чиновник сообщил, что ещё в августе направил в правительство инициативу, согласно которой фонд «Защитники Отечества» должен получить полномочия по распоряжению недвижимостью, обращённой в госсобственность, и средствами, вырученными от её реализации.
«А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды наших героев!» — заключил политик.
