30 октября, 03:53

В Госдуме предложили передавать недвижимость коррупционеров бойцам спецоперации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о передаче конфискованного у коррупционеров имущества, в частности, недвижимости, участникам специальной военной операции (СВО) на безвозмездной основе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Недвижимость казнокрадов надо передавать участникам СВО в безвозмездное пользование», — считает депутат.

Чиновник сообщил, что ещё в августе направил в правительство инициативу, согласно которой фонд «Защитники Отечества» должен получить полномочия по распоряжению недвижимостью, обращённой в госсобственность, и средствами, вырученными от её реализации.

«А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды наших героев!» — заключил политик.

За минувшие сутки российские войска продвинулись на 4,5 квадратных километра в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в ДНР. Также сообщается о продвижении российских войск в городских кварталах Покровска, возле села Красный Лиман (в составе Мирноградской громады) и села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.

