На певицу Диану Логинову составили ещё один протокол за мелкое хулиганство

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу уличной певицы Дианы Логиновой. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, пишет РИА «Новости». По словам Лебедевой, Логинову привлекли к административной ответственности по двум протоколам.

«Сегодня Смольнинский районный суд привлек Логинову к административной ответственности по двум протоколам — по одному протоколу по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ей назначено наказание в виде 13 суток административного ареста и по второму протоколу по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство. — Прим. Life.ru) ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — заявила она.

Ранее Логинову уже приговорили к 13 суткам ареста за организацию несогласованного массового мероприятия. Теперь же ей назначено ещё одно наказание — за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани в исполняемой песне. Следует отметить, что сроки административного ареста по обоим протоколам не суммируются, и Логинова отбудет в общей сложности 13 суток.

Ранее в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников кавер-группы Restart за исполнение песен артистов, признанных иностранными агентами. Выступление проходило на Сенной площади. Полиция потребовала прекратить концерт и доставила музыкантов в отделение для выяснения обстоятельств. Двоих участников отпустили после прибытия адвокатов и законных представителей, а выступление не было согласовано с городскими властями. За нарушение порядка проведения уличных мероприятий предусмотрено административное наказание.