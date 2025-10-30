Собственников жилья предупредили о важном изменении в ЕГРН этой осенью

С 1 сентября в ЕГРН начали вносить новые сведения: теперь в реестре будут указывать лиц, которые имели равные с собственником права на квартиру в момент её приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК. Об этом сообщила агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

«С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив», — уточняет эксперт.

Закон распространяется на лиц, чьё право пользования жильём при приватизации или выплате пая было подтверждено документами. Собственник должен обратиться с заявлением о внесении этих сведений в ЕГРН, рассмотрение которого займёт до пяти рабочих дней.

Нововведение полезно для всех: оно защищает права людей с правом пожизненного проживания при продаже или залоге жилья, а также оберегает покупателей и кредиторов от возможных исков от этих лиц. По мнению Манджиевой, этим лицам следует предоставить право самостоятельно подавать заявление, не дожидаясь действий собственника. Это позволило бы обеспечить реальную защиту их прав, а также упростило бы проверку недвижимости для покупателей и банков-кредиторов.

Ранее рынок аренды элитного жилья в Москве столкнулся с переизбытком предложений. Объём предложения высокобюджетных квартир за сентябрь увеличился на 17% по сравнению с августом и на 13% в годовом исчислении, что представляет собой наиболее значительный месячный прирост за последний год. Количество объектов стоимостью свыше 300 тысяч рублей в месяц за год выросло в полтора раза, причём многочисленные предложения доступны в таких востребованных локациях, как Хамовники и Патриаршие Пруды. При этом спрос в третьем квартале остался на уровне прошлогодних показателей, что создаёт дисбаланс на рынке.