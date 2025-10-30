Россиянам рассказали, положена ли пенсия никогда не работавшему человеку

Россияне, не имеющие трудового стажа, не останутся без пенсионного обеспечения. Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT. По его словам, каждому гражданину положена пенсия по старости.

«Однако по сравнению с обычной страховой пенсией, назначаемой при наличии определённого трудового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов, размер социальной пенсии ниже и право на неё возникает позже. Так, с 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума», — объяснил Поздняков.

Он также напомнил, что право на получение социальной пенсии возникает на пять лет позже, чем на страховую. Эксперт указал, что c 2028 года это 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин, отметив, что сейчас предусмотрен переходный период. Специалист уточнил, что для назначения социальной пенсии требуется обратиться с заявлением в Социальный фонд России через его территориальный орган, МФЦ или портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2026 года планируется индексация страховых пенсий на 7,6%. Кроме того, в апреле будет произведено повышение социальных пенсий на 6,8%. Для работающих пенсионеров в августе будет выполнен автоматический перерасчёт выплат на основе накопленных пенсионных баллов. Военным пенсионерам и сотрудникам силовых ведомств повышение денежного содержания запланировано на 1 октября и будет связано с индексацией должностных окладов.