Поволжский маньяк Тагиров снова обжаловал пожизненное за убийства 31 бабушки

Поволжский маньяк Радик Тагиров, осуждённый на пожизненное за убийства пожилых женщин, подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Документ поступил 27 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

Тагиров уже пытался обжаловать приговор, заявляя о «непричастности» к преступлениям. Однако Верховный суд Татарстана в марте 2024 года признал его виновным в 31 убийстве, трёх покушениях и 34 разбойных нападениях. В декабре апелляция оставила приговор без изменений.