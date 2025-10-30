Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 05:49

Министерство войны США объявило о «смертельном ударе» по ещё одному судну в Тихом океане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Вооружённые силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, как утверждается, принадлежало наркоторговцам. По словам главы Министерство войны (бывший Пентагон) Пита Хегсета, американская разведка добыла информацию о причастности судна к контрабанде наркотиков, по нему нанесли «смертельный удар».

«По указанию президента Дональда Трампа Министерство войны совершило летальный кинетический удар по ещё одному судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана», написал Хегсет в соцсети Х.

Четверо наркоторговцев, находившихся на борту судна, были уничтожены.

Более 130 человек погибли при полицейском рейде против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро
Более 130 человек погибли при полицейском рейде против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Ранее президент США публично назвал президента Колумбии Густаво Петро наркоторговцем и обвинил в продаже запрещённых веществ. Об этом американский лидер заявил журналистам, собравшимся у Белого дома.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Пентагон
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar