Министерство войны США объявило о «смертельном ударе» по ещё одному судну в Тихом океане

Вооружённые силы США вновь нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, как утверждается, принадлежало наркоторговцам. По словам главы Министерство войны (бывший Пентагон) Пита Хегсета, американская разведка добыла информацию о причастности судна к контрабанде наркотиков, по нему нанесли «смертельный удар».

«По указанию президента Дональда Трампа Министерство войны совершило летальный кинетический удар по ещё одному судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана», — написал Хегсет в соцсети Х.

Четверо наркоторговцев, находившихся на борту судна, были уничтожены.

Ранее президент США публично назвал президента Колумбии Густаво Петро наркоторговцем и обвинил в продаже запрещённых веществ. Об этом американский лидер заявил журналистам, собравшимся у Белого дома.