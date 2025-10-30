Россия и США
Регион
30 октября, 05:44

Со знатока-экстремиста из «Что? Где? Когда?» взыскали иноагентский штраф

Приставы взыскали 40 тысяч рублей с Ровшана Аскерова*, осталось ещё 90 тысяч

Обложка © Youtube / вДудь

С экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* взыскан штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация из материалов судебных приставов и документов суда.

После взыскания указанной суммы общий долг знатока-экстремиста снизился со 130 тысяч рублей до 90 тысяч рублей.

О долгах Ровшана Аскерова* известно с февраля прошлого года. Тогда Life.ru рассказывал, что у него есть задолженность в размере 130 тысяч рублей. Ещё в сентябре 2023 его штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента.

* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

