Со знатока-экстремиста из «Что? Где? Когда?» взыскали иноагентский штраф
Приставы взыскали 40 тысяч рублей с Ровшана Аскерова*, осталось ещё 90 тысяч
С экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* взыскан штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация из материалов судебных приставов и документов суда.
После взыскания указанной суммы общий долг знатока-экстремиста снизился со 130 тысяч рублей до 90 тысяч рублей.
О долгах Ровшана Аскерова* известно с февраля прошлого года. Тогда Life.ru рассказывал, что у него есть задолженность в размере 130 тысяч рублей. Ещё в сентябре 2023 его штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента.
* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.