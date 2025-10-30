Нижегородская область оказалась под ударом 16 беспилотников: что известно

В Нижегородской области ночью была отражена атака 16 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин. В результате падения обломков сбитых дронов повреждён один объект инженерной инфраструктуры, но не сильно.

«Незначительные повреждения получил один объект инженерной инфраструктуры. На месте работают специалисты», — уточнил глава региона.

15 регионов России ночью подверглись массированной воздушной атаке ВСУ, сбито 170 БПЛА. Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской областью — 48, над Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15 и Ростовской — 14. Аэропорты закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево).