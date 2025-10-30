Российский сухогруз встал в Дарданеллах из-за поломки двигателя

В районе пролива Дарданеллы у грузового судна, шедшего под панамским флагом из России в Турцию с грузом угля, произошла поломка двигателя. Информацию об этом распространило Главное управление береговой охраны Турции.

«У 224-метрового сухогруза Eternal Bright, перевозившего 75 650 тонн угля, отказал двигатель в районе Кепез в проливе Дарданеллы во время следования из России в [порт] Карабига в Чанаккале», — говорится в сообщении.

Для оказания помощи судну были направлены спасательные катера и буксиры. Как заявили в турецкой береговой охране, «под руководством нашего лоцмана судно было отбуксировано и успешно поставлено на якорь в порту Каранлык».

Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе образовался затор, вызванный вышедшим из строя сухогрузом, что привело к ожиданию около 70 гражданских судов. Инцидент произошёл у берегов района Умуръери, где у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, отказал двигатель. Судно уже отбуксировано к причалу Бююкдере. В настоящее время движение по Босфору полностью перекрыто в обе стороны.