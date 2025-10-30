Россия и США
30 октября, 07:22

Посол разнёс СМИ за выставление спасённых от огня детей «‎похищенными» по заказу Киева

Обложка © Telegram / МИД России

Западные СМИ специально выпускают ложные материалы о детях, которых якобы «украли» во время спецоперации на Украине. Об этом говорится в распространённом посольством России в США заявлении главы диппредставительства Александра Дарчиева.

Посол охарактеризовал инициативу Конгресса как провокацию, увязанную с продвижением законопроекта о признании России «государством — спонсором терроризма» под предлогом «похищения» детей. По его словам, эта повестка используется для прикрытия преступлений против мирного населения, в которых обвиняются украинские Вооружённые силы.

«Фигурирующие же в западных СМИ ссылки с подачи Киева на десятки и даже сотни тысяч «похищенных» носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России», — подчеркнул посол.

Лавров: Мелания Трамп внесла вклад в возвращение детей в семьи в контексте Украины
Лавров: Мелания Трамп внесла вклад в возвращение детей в семьи в контексте Украины

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что с 2022 года более 120 детей воссоединись со своими семьями на Украине. По её словам, это лишь те случаи, где потребовалось вмешательство для запуска самого процесса.

Владимир Озеров
