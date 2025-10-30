Россия и США
30 октября, 07:18

Женщину забыли на необитаемом острове во время круиза за $80 тысяч, она умерла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sunsinger

Пожилую жительницу Австралии случайно забыли на необитаемом острове на Большом Барьерном рифе, куда она прибыла с группой туристов. Женщина погибла. О жуткой истории сообщает Daily Mail. Пенсионерка путешествовала без друзей и близких. Стоимость тура составляла 80 тысяч долларов, поездка на теплоходе должна была продлиться два месяца.

Инцидент произошёл 25 октября. Лайнер вышел из порта Кэрнса и остановился у острова Лизард. 80-летняя туристка отправилась с экскурсией на вершину одной из скал, а на обратной дороге заблудилась. Никто не обратил внимание, что пенсионерки нет, и теплоход отчалил без неё. Только через несколько часов на корабле заметили отсутствие одной из туристок.

«Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушёл. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров», — поделилась одна из пассажирок.

На поиски женщины были отправлены вертолёт и пешая группа спасателей. Как выяснилось, пенсионерка погибла, сорвавшись со скалы. В компании, организовавшей тур, выразили соболезнования. Однако родственники погибшей намерены судиться. Адвокат семьи рассказал, что вход на корабль осуществляется по электронным пропускам, и экипаж был обязан заметить отсутствие туристки.

Раскрыта личность одного из погибших на Камчатке туристов. Им оказался опытный альпинист
Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Нама в китайской провинции Сычуань 31-летний турист погиб, сорвавшись со склона при попытке сделать селфи. Он беспечно решил отстегнуться от страховки на высоте более 5 тысяч метров для удачных кадров.

