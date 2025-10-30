Россия и США
Регион
30 октября, 07:35

Грузовой корабль загорелся в порту на Камчатке

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В порту Петропавловска-Камчатского загорелось грузовое судно, стоящее у причала. Огонь охватил около 100 квадратных метров. Никто не пострадал, причины инцидента устанавливаются. О случившемся сообщает региональный МЧС.

Судно загорелось на Камчатке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Пожар на судне в морском торговом порту ликвидирован. Площадь возгорания составила 100 кв.м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Были задействованы 7 единиц техники, 45 человек личного состава», — уточнили в ведомстве. Всего на тушение потребовалось чуть менее двух часов.

Взрыв на заводе в Копейске унёс жизни 23 человек
Ранее сообщалось, что на круизном судне Iberotel Crown Empress, совершавшем плавание по реке Нил в Египте, произошло серьёзное возгорание. Инцидент случился вечером 28 октября во время рейса между Луксором и Эдфу, когда на борту находилось более 200 человек. Никто не пострадал. Причиной ЧП стало короткое замыкание.

