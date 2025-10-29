Взрыв на заводе в Копейске унёс жизни 23 человек

Напомним, 22 октября на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. Для ликвидации последствий были задействованы все экстренные службы, а для координации их работы развернут оперативный штаб. Семьям погибших будет выплачено по 10 миллионов рублей компенсации, а пострадавшим — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.