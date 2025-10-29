Взрыв на заводе в Копейске унёс жизни 23 человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko
Завершилась операция по ликвидации последствий взрыва на предприятии в Копейске. Трагедия унесла жизни 23 человек, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки ещё семи погибших предстоит идентифицировать», — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий.
Напомним, 22 октября на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. Для ликвидации последствий были задействованы все экстренные службы, а для координации их работы развернут оперативный штаб. Семьям погибших будет выплачено по 10 миллионов рублей компенсации, а пострадавшим — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.
