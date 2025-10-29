Россия и США
29 октября, 12:38

Взрыв на заводе в Копейске унёс жизни 23 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Завершилась операция по ликвидации последствий взрыва на предприятии в Копейске. Трагедия унесла жизни 23 человек, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, останки ещё семи погибших предстоит идентифицировать», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий.

В Копейске прощаются с тремя погибшими при взрыве на заводе
В Копейске прощаются с тремя погибшими при взрыве на заводе

Напомним, 22 октября на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. Для ликвидации последствий были задействованы все экстренные службы, а для координации их работы развернут оперативный штаб. Семьям погибших будет выплачено по 10 миллионов рублей компенсации, а пострадавшим — от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.

BannerImage
