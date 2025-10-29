Россия и США
29 октября, 10:25

В Копейске прощаются с тремя погибшими при взрыве на заводе

Обложка © телеканал «Звезда»

В Копейске, расположенном в Челябинской области, сегодня, 29 октября, прощаются с работниками предприятия, ставшими жертвами взрыва. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В Копейске прощаются с жертвами взрыва в Копейске. Видео © телеканал «Звезда»

Корреспонденты сообщают, что прощаются с тремя погибшими. В траурном зале собрались скорбящие: родные, близкие и коллеги. Для захоронения отведены участки на городском кладбище, где после трагического события была организована специальная зона памяти.

Известно, что семьи некоторых погибших во время взрыва не захотели хоронить своих близких в Копейске. Они приняли решение перевезти тела для погребения в другие населённые пункты.

Число пострадавших из-за смертоносного взрыва на заводе в Копейске достигло 35

Напомним, что 22 октября на заводе в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. К ликвидации последствий были привлечены все оперативные службы. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Родственникам погибших выплатят по 10 млн рублей, а пострадавшие получат компенсации от 1 до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм. Позднее стало известно, что количество жертв выросло до 13.

