Десять человек лишились паспортов за угрозу национальной безопасности России

Десять выходцев из стран Центральной Азии лишены гражданства России за действия, которые, по оценке спецслужб, представляли угрозу национальной безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Восемь человек уже выдворены из страны, двое отбывают тюремные сроки.