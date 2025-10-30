Россия и США
30 октября, 07:25

Десять человек лишились паспортов за угрозу национальной безопасности России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Десять выходцев из стран Центральной Азии лишены гражданства России за действия, которые, по оценке спецслужб, представляли угрозу национальной безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Восемь человек уже выдворены из страны, двое отбывают тюремные сроки.

«Десяти выходцам из Центральноазиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство РФ», — отметили в ЦОС.

Решение принято в рамках закона «О гражданстве Российской Федерации».

На 19 участников побоища в ЖК «Прокшино» завели уголовку, двух драчунов лишат гражданства РФ
На 19 участников побоища в ЖК «Прокшино» завели уголовку, двух драчунов лишат гражданства РФ

Ранее сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину при попытке поджога храма с использованием самодельных зажигательных устройств. Преступником оказался 41-летний иностранный гражданин.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

