Десять человек лишились паспортов за угрозу национальной безопасности России
Десять выходцев из стран Центральной Азии лишены гражданства России за действия, которые, по оценке спецслужб, представляли угрозу национальной безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Восемь человек уже выдворены из страны, двое отбывают тюремные сроки.
«Десяти выходцам из Центральноазиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство РФ», — отметили в ЦОС.
Решение принято в рамках закона «О гражданстве Российской Федерации».
Ранее сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали в Барнауле мужчину при попытке поджога храма с использованием самодельных зажигательных устройств. Преступником оказался 41-летний иностранный гражданин.
