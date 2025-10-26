На 19 участников побоища в ЖК «Прокшино» завели уголовку, двух драчунов лишат гражданства РФ

После массовой драки в московском жилом комплексе «Прокшино» полиция доставила в отдел более 80 человек, установила причастность 19 драчунов к хулиганству по ч. 2 ст. 213 УК РФ и рассматривает лишение гражданства у двух из ранее натурализованных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении», — написала спикер ведомства.

Кроме того, в отношении части доставленных будет решаться вопрос о выдворении с территории Российской Федерации. Информация о дальнейших мерах уточняется.