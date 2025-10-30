Катушку оптоволокна ВСУ с жуткой надписью о россиянах нашли в приграничье

В сети появились фотографии украинской катушки с оптоволокном, предназначенным для дрона ВСУ. На ней есть выпуклые буквы, которые складываются в надпись с призывом убивать россиян. Фото опубликовали в телеграм-канале «Старший Пограннаряда».

Катушка ВСУ. Фото © Telegram /Старший Пограннаряда

По данным канала, обнаруженная катушка использовалась для управления БПЛА по оптоволоконной линии. Автор утверждает, что беспилотник был задействован для атаки на гражданских. При этом сама катушка не выглядит самодельной — такие делают массово на производстве.

«Хороший россиянин — мёртвый россиянин. Слава Украине*», — написано на катушке.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие в спешке закладывают мины в жилых домах в Купянске на фоне стремительного приближения ВС РФ. При этом в ходе боёв за город ВСУ потеряли уже более 3000 боевиков.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.