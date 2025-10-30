Россия и США
30 октября, 08:06

Веник из «Папиных дочек» назвал главную причину разрушения семьи

Главной причиной, способной привести к необратимому распаду семьи, является не отсутствие ошибок, а разрушительное молчание и неведение, считает актёр Филипп Бледный. На премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась» исполнитель роли Веника пояснил, что его герой, столкнувшись с возвращением ушедшей жены, реагирует крайне настороженно — и эту позицию артист полностью понимает.

По мнению звезды, преодолеть можно практически любые трудности, если между партнёрами сохраняется любовь. Однако когда близкие люди оставляют друг друга в неведении, заставляя догадываться о чувствах и намерениях, это неизбежно разрушает отношения изнутри. Актёр подчеркнул, что подобное молчание способно «сжечь полностью» любого человека.

Собеседник Пятого канала также отметил, что не поддерживает категоричное деление на правильных и виноватых, называя такую позицию детской. Взрослые отношения, по его словам, существуют в мире полутонов, где невозможно однозначно определить, простишь ты человека или нет. Единственным, что удерживает партнёров на плаву, актёр считает сочетание любви и дружбы, сохраняющееся даже после болезненных размолвок.

Кстати, Филипп Бледный происходит из творческой династии. Его отец — Анатолий Ильич — заслуженный артист России, а брата Илью широкая публика больше знает по голосу. Голосом Ильи Бледного в российском дубляже разговаривают Джонни Депп, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости.

