Финский политик призвал Зеленского поехать в Москву ради мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен возобновить диалог с Россией. Такое мнение в соцсети X высказал член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Зеленский, похоже, не осознает, что имеет дело с крупнейшей сверхдержавой, где недавно испытали гиперзвуковую ракету “Буревестник” и подводный аппарат “Посейдон”. При таких условиях от Украины мало что останется. Мой призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если нужно, и заключить реальное мирное соглашение», — написал политик.

Ранее Владимир Путин сообщил о проведении испытаний стратегического подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой и ракеты «Буревестник». По словам главы государства, оба проекта являются уникальными и не имеют аналогов в мире.

Испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон» вызвали широкий резонанс на Западе. В США и странах НАТО заявили, что внимательно отслеживают развитие российских стратегических вооружений, назвав эти проекты «новым этапом в гонке ядерных технологий».

«Буревестник» — это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, способная преодолевать межконтинентальные расстояния и обходить системы ПРО. «Посейдон» представляет собой подводный беспилотный аппарат с ядерной силовой установкой, предназначенный для нанесения ответного удара с огромной дальностью действия.