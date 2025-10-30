Швейцария вместе с ЕС решила ввести санкции против России и Белоруссии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio
Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к дополнительным мерам 18-го пакета санкций Европейского союза в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского правительства.
Власти уточнили, что основные акценты новых ограничений касаются торговли, финансового сектора и энергетики. Меры вступают в силу 30 октября и направлены на дальнейшую координацию санкционной политики Швейцарии с законодательством ЕС.
Кстати, Евросоюз, несмотря на все свои антироссийские санкции, остаётся в топ-3 крупнейших торговых партнёров России. Известно, что общий объём торговли составляет около 67,5 миллиарда евро. Больше наша страна торгует только с Китаем и Индией.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.